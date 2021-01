L‘alassino Sibello guida il riscatto di Luna Rossa: nella notte prima vittoria in Prada Cup

Alassio. Questa notte nelle acque neozelandesi di Auckland è andata in scena la seconda giornata della Prada Cup, competizione la quale mette in palio il pass per la celeberrima America’s Cup.

Ad attendere il primo equipaggio capace di raggiungere sette vittorie sono già presenti i campioni in carica del team New Zealand, vincitori della precedente edizione dello storico torneo.

Passiamo ora però al racconto delle prime regate. La nostra provincia è orgogliosamente rappresentata perfino in un altro continente, con il timoniere Pietro Sibello, originario di Alassio, che si sta ancora una volta confermando per longevità agonistica, frutto di dedizione e forza di volontà.

... » Leggi tutto