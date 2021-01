L’Iren Genova Quinto si ferma ad un passo dall’impresa col Salerno

Sori. L’Iren Genova Quinto si ferma ad un passo dall’impresa. Dopo aver perso 11-7 in casa della Rari Nantes Salerno, la formazione biancorossa vince 10-7 nella gara di ritorno, disputata oggi a Sori, ma non basterà per arrivare secondi nel girone A (alle spalle della Pro Recco) e quindi qualificarsi al girone d’élite.

Al contrario, Bittarello e compagni, dopo l’impegno di venerdì prossimo proprio in casa dei recchelini, disputeranno la seconda parte del campionato nel raggruppamento per evitare la retrocessione.

... » Leggi tutto