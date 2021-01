Regione, il canale Telegram di Toti cresce: quasi cinquemila iscritti in tre mesi

Regione. Quasi 5 mila iscritti, oltre 250 news in tempo reale, più del 60% delle notifiche attivate: il canale Telegram del presidente della Regione Giovanni Toti compie 3 mesi e continua a crescere.

“Un servizio importante che ho deciso di aprire per primo tra i Presidenti di Regione – dichiara Toti – per permette ai cittadini di avere informazioni puntuali e chiare, soprattutto in questo periodo così complesso”.

... » Leggi tutto