Si faceva chiamare Il Profeta e postava su instagram droga e denaro, arrestato spacciatore del Tigullio

Lavagna. Quattro custodie cautelari in carcere, tre arresti in flagranza di reato e 21 denunce per spaccio di sostanze stupefacenti, altre quattro denunce per furto e ricettazione, 28 denunce all’autorità amministrativa per “uso personale”, nonché il sequestro di circa sei chili di stupefacente tra hashish, marijuana e cocaina.

Questo è il bilancio dell’operazione denominata “Il Profeta” condotta dagli agenti del commissariato di Chiavari a partire dal febbraio 2020, che si è conclusa con l’esecuzione di quattro custodie cautelari emesse a carico di tre marocchini di 17, 20 e 21 anni e un 22enne afgano.

