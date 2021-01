Crisi di governo, Toti chiude al Pd: “Sono democratico ed europeista ma voteremo contro”

Genova. “Mi lasciano perplesso gli appelli del centrosinistra, ultimo quello del segretario del Pd Zingaretti, che invitano tutti i democratici, liberali ed europeisti a sostenere il governo Conte. Come se, in opposizione al presidente del Consiglio e a questa raccogliticcia maggioranza, ci fossero gli antidemocratici, illiberali e antieuropeisti”.

Lo scrive sulla propria pagina Facebook il presidente della Liguria Giovanni Toti commentando la crisi di governo. “Il Parlamento sarà il luogo in cui prendere le decisioni. C’è una ragione politica alla base di questa richiesta, legata all’interesse dell’Italia che è quella di riconoscere che ci sono in Parlamento delle sensibilità democratiche, liberali ed europeiste presenti che possono unirsi e convergere con questo spirito”, ha detto oggi Zingaretti intervenendo alla direzione del partito mentre Renzi continua a sostenere che Conte non avrà la maggioranza. Domani il premier riferirà alla Camera (dove dovrebbe avere comunque la maggioranza assoluta), martedì andrà in Senato.

