Il comitato tecnico scientifico avverte anche Toti: “Le scuole superiori devono riaprire”

Genova. Le scuole superiori devono riaprire per le lezioni in presenza e i presidenti di Regione che le chiudono se ne assumono la responsabilità. È questo in sintesi l’esito della riunione urgente col comitato tecnico scientifico chiesta dal Governo dopo la nuova ondata di ordinanze per rinviare il ritorno in classe degli studenti, tra cui anche quella di Giovanni Toti in Liguria valida per la prossima settimana.

Il via libera al rientro è arrivato venerdì con l’ultimo Dpcm che ristabilisce la didattica in presenza tra il 50 e il 75%, tranne che nelle regioni in zona rossa. Ma la Liguria – come anche Umbria, Campania, Puglia, Marche, Calabria, Basilicata, Sardegna, Veneto e Friuli Venezia Giulia – ha deciso di posticipare almeno di una settimana dopo l’ingresso in zona arancione.

