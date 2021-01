Manifestazione in piazza De Ferrari: “La mascherina fa male, ci stanno torturando”

Genova. Circa una trentina di persone si sono radunate in piazza De Ferrari, nel centro di Genova, per partecipare a una manifestazione dal titolo “Uniti si vince” organizzata – come si legge nel volantino circolato nei giorni scorsi nelle chat – da un sedicente gruppo di liberi cittadini contro “il terrorismo mediatico”, a sostegno delle “attività che falliscono” e perché “non esistono più i nostri diritti”.

Gran parte degli interventi in realtà ha avuto come tema centrale i dispositivi di protezione. “Le mascherine fanno male – ha sentenziato dai gradini di Palazzo Ducale una donna, una degli organizzatori -. Se mettiamo una mascherina davanti a un bocchettone dell’aria non passa aria. Se mettete una mano non sentite aria che passa. Ciò significa, che quando io respiro, la quantità di aria che riesco a immettere nei polmoni è ridottissima. Non ho bisogno di avere una laurea, non ho bisogno di uno studio scientifico di anni e anni. Come ci sentiamo lo possiamo sapere solo noi, non deve dircelo un medico”.

