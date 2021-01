Oggi è la giornata mondiale della pizza: in tempi di Covid 4 italiani su 10 la preparano a casa

Mondo. Con anche le pizzerie liguri chiuse, per il servizio al tavolo, con l’entrata in vigore delle misure di prevenzione previste dal Dpcm, la Giornata internazionale della pizza si celebra quest’anno soprattutto nelle case, dove oltre 4 italiani su 10 (44%) hanno scelto di prepararsela da soli pur di non rinunciarci. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto dalla Coldiretti in occasione della giornata dedicata al simbolo della cucina italiana più conosciuta nel mondo che si celebra il 17 gennaio, e che trova nelle tradizioni locali come la Sardenaira e la Focaccia di Recco IGP dei gioielli della cucina Made in Liguria.

Un “compleanno” amaro segnato dall’emergenza coronavirus con la grande maggioranza delle pizzerie italiane chiuse per il servizio al tavolo nelle regioni arancioni e rosse: le pizzerie sono uno dei settore della ristorazione più colpito dall’emergenza Covid per il consumo serale che si scontra con l’obbligo di chiusura alle 18,00, con solo possibilità di consegna a domicilio e d’asporto (non per i bar) in zona arancione, ma a pesare è anche l’assenza dei turisti stranieri, da sempre tra i più accaniti consumatori di pizza. A livello nazionale le vendite nei locali sono praticamente dimezzate con un crack stimato da Coldiretti in almeno 5 miliardi nel 2020, che mette a rischio il futuro di 63mila pizzerie con circa 200mila addetti presenti lungo la Penisola.

