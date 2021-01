Oggi è la giornata mondiale della pizza, ma potremo celebrarla solo a casa

Genova. Con le pizzerie liguri chiuse per il servizio al tavolo con l’entrata in vigore della zona arancione, la Giornata internazionale della pizza si celebra quest’anno soprattutto nelle case, dove oltre 4 italiani su 10 (44%) hanno scelto di prepararsela da soli pur di non rinunciarci.

È quanto emerge da un sondaggio condotto dalla Coldiretti in occasione della giornata dedicata al simbolo della cucina italiana più conosciuta nel mondo che si celebra il 17 gennaio, e che trova nelle tradizioni locali come la sardenaira e la focaccia di Recco dei gioielli della cucina made in Liguria.

