Ranieri: “Bravi a non mollare, riscattata la sconfitta di lunedì”

Genova. “Siamo stati bravi a non mollare, a riscattarci dalla sconfitta di lunedì. Abbiamo chiuso l’Udinese nella propria metà campo nella ripresa, poi è arrivato il rigore e abbiamo continuato sulle ali dell’entusiasmo, loro forse meritavano qualcosa in più, ma questo è il calcio”. Claudio Ranieri commenta la vittoria casalinga per 2-1 contro l’Udinese rendendo l’onore delle armi agli avversari.

“Siamo stati molto diligenti, ma nonostante tutto abbiamo lasciato delle palle gol all’Udinese che sapevamo ci avrebbe attaccato in contropiede, in velocità e in verticalità, noi invece negli ultimi 25 metri non eravamo mai stati pericolosi nel primo tempo, lasciando troppo solo il nostro capitano là davanti, non è un caso che l’unica palla offerta a lui è stata anche l’unico tiro in porta”.

