Savona, 5 anni di amministrazione Caprioglio tra pro e contro: la parola a residenti e lavoratori

Savona. Maggiori attenzioni per i giovani, gli anziani e i disabili, nonchè per la pulizia, la manutenzione delle strade e la viabilità. E’ questo quello che emerge da alcune domande che IVG.it ha posto a residenti e lavoratori della città della Torretta in vista delle elezioni comunali ormai prossime.

Quali sono le aspettative nei confronti dell’amministrazione comunale che gestirà Savona dalla primavera 2021? Quali sono i servizi da migliorare? Ma ancora, in questi ultimi 5 anni di Giunta Caprioglio, quali sono stati i miglioramenti effettivi in città? Quali i peggioramenti? Con queste poche ma incisive domande abbiamo raggiunto le case dei savonesi, le attività lavorative del centro e non, per trovare una prospettiva interna, scandagliare i lati ancora da migliorare in una città di circa 60mila abitanti, e dare una lista di buoni propositi a chi gestirà la Savona del futuro.

