Sestri Levante, all’ex Ottagono nascono due spiagge libere attrezzate: al via il bando

Sestri Levante. La giunta ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo e ha dato indirizzi sull’affidamento in gestione delle due spiagge libere attrezzate con annessi chioschi bar che sorgeranno nell’area dell’ex Ottagono, a Sant’Anna, resa più fruibile grazie ai lavori di messa in sicurezza dell’arenile attraverso l’intervento di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico in Baia delle Favole, finanziato per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro da fondi della protezione civile.

Il bando per la gestione delle due spiagge libere attrezzate si aprirà quindi lunedì 18 gennaio e resterà aperto fino al 15 febbraio alle 12. Lo stesso sarà disponibile sul sito del Comune di Sestri Levante e le offerte potranno essere inviate con plico cartaceo indirizzato all’ufficio protocollo del Comune di Sestri Levante – piazza Matteotti 3 – 16039 Sestri Levante. Il plico dovrà giungere all’ufficio protocollo entro le 12 del 15 febbraio: non farà quindi fede la data del timbro postale e le procedure di apertura cominceranno alle 14,30 dello stesso giorno. La durata prevista della concessione è di 12 anni e il canone a base d’asta è pari a 15 mila euro.

... » Leggi tutto