Vaccino anti Covid, sei regioni non subiranno tagli ma la Liguria non è tra queste

Genova. Solo sei regioni non avranno tagli nella distribuzione del vaccino Pfizer e la Liguria non è tra queste. È quanto emerge dalla ripartizione delle dosi (considerate ormai sei ogni fiala e non più cinque) resa nota dall’ufficio del commissario all’emergenza Domenico Arcuri.

Secondo quanto riporta l’Ansa, l’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto con circa 25mila dosi sono le regioni più penalizzate, poi il Lazio con 12mila la Puglia con 11.700. In Liguria da domani avrebbero dovuto arrivarne altre 21mila per raggiungere quota 60mila come previsto dalla prima fase della campagna, ma di sicuro ne verranno a mancare almeno 2.340, corrispondenti a due pizza box.

