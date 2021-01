Albenga, continuano gli interventi di asfaltatura: al via i lavori anche a Salea

Albenga. Proseguono gli interventi di asfaltatura sul territorio comunale di Albenga realizzati grazie a 130mila euro governativi derivanti dalla legge finanziaria 2019. Dopo piazza Saccone Vanzetti a Leca (dove è stato ripianato un avvallamento all’interno del parcheggio pubblico) sono partiti i lavori a Salea.

In particolare in strada Regione Costa e via dei Roberti è in corso un intervento manutentivo in cemento e stabilizzato e in strada via Seconda Costa Reale la nuova asfaltatura del tratto a monte.

