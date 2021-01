Caserma carabinieri a Dolcedo a rischio chiusura, nel paese scoppia il malumore

Dolcedo. Sembra sempre più vicina la chiusura della stazione dei carabinieri a Dolcedo, di cui si parla da mesi: da quando cioè il privato proprietario dei locali che ospitano l’Arma ha chiesto la restituzione dell’immobile. Tra le ipotesi, al momento, prevale quella per cui i militari, attualmente in servizio nel borgo dell’entroterra di Imperia, possano essere trasferiti presso il gruppo Carabinieri Forestali di Imperia, in Via Argine Sinistro.

