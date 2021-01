Celle Ligure: sessant’anni di attività per Beppe, macellaio da una vita

Celle Ligure. Era la Pasqua del 1961 quando si aprì per la prima volta la porta della sua macelleria. Beppe era lì come oggi che di anni ne ha compiuto 77. Ha iniziato a lavorare a 16 e non si è mai fermato. La sua attività ha superato la “mucca pazza” e va avanti anche in questo periodo di pandemia.

Piemontese, di Bossolasco, provincia di Cuneo: gli occhi azzurri, con quell’accento che non ha mai perso. Nemmeno oggi che sono passati ben 60 anni da quel giorno. Un traguardo per la storica bottega, è il caso di dirlo, di via Colla.

... » Leggi tutto