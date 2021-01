Città metropolitana, quattro bandi di concorso per l’assunzione di 17 persone

Genova. C’è tempo fino al 11 febbraio per applicare ai quattro bandi pubblicati dalla Città metropolitana di Genova sul proprio sito (gazzetta ufficiale 3 del 12/01/2021) e relativi alla ricerca di 17 figure professionali.

I posti di lavoro offerti sono a tempo pieno e indeterminato e sono relativi a diversi profili professionali: 10 posti in categoria C (posizione economica C1), collaboratore dell’area amministrazione di amministrazione quindi con competenze amministrative e almeno diploma di scuola secondaria di secondo grado. Altri 7 posti sono invece in categoria D, suddivisi tra 3 funzionari di area tecnica (laurea in ingegneria civile), 2 funzionari di area tecnica (laurea in ingegneria elettrica) e 2 funzionari di area tecnica, con laurea in ingegneria meccanica.

... » Leggi tutto