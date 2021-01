Morto Riccardo Damasio: una vita al servizio degli altri per la scuola, la musica e l’integrazione

Genova. Aveva solo 58 anni e quel male che sembrava essere riuscito a sconfiggere se l’è portato via, lui che aveva ancora tanto da dare al mondo che amava, a servizio del pubblico e degli altri, da sempre. E’ morto oggi Riccardo Damasio, funzionario del Comune, a lungo responsabile dell’ufficio scolastico cittadino.

Oltre al lavoro nella pubblica amministrazione era un appassionato di musica, tra i fondatori dell’accademia Casa della Musica in darsena, laureato in Filosofia e diplomato in Oboe ai Conservatori di Genova e Bruxelles.

