Scuole, ricorso al Tar contro la Dad in Liguria: tra i firmatari anche due studentesse

Genova. Una manciata di genitori e due studentesse maggiorenni, persone fisiche e non associazioni, hanno firmato il ricorso che nelle prossime ore sarà presentato al Tar ligure. In corso la notifica, il deposito dell’istanza potrebbe avvenire domani, ovvero quattro giorni dopo l’ordinanza regionale che ha stabilito che no, la didattica in presenza alle scuole superiori, non può riprendere ancora.

“Chiediamo la sospensiva urgente di quell’ordinanza – dice Gian Maria Laurenti, dello studio Damonte, l’avvocato che sta seguendo i “riaperturisti” – non in nome di una battaglia politica, si tratta di un procedimento tecnico legato alle competenze sui temi, quello che noi contestiamo è che l’amministrazione regionale possa derogare rispetto a quanto contenuto nel dpcm, quindi a una legge nazionale”.

