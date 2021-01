Vaccino anti Covid, la Liguria inizia la fase dei richiami. Toti: “Ora serve chiarezza dal Governo”

Genova. Prosegue la campagna vaccinale di Regione Liguria, che in queste ore è passata alla fase dei primi richiami necessari per stabilizzare la protezione immunitaria per le persone a cui è stata inoculata la prima dose 21 giorni fa.

“La campagna vaccinale in Liguria prosegue senza sosta. Grazie alla puntuale organizzazione della nostra task force, oggi all’ospedale San Martino di Genova siamo partiti con i richiami, per cui avevamo messo da parte il 30% delle dosi, quantità che ci consentirà di coprire le seconde somministrazioni nonostante la riduzione della fornitura annunciata da Pfizer”.

