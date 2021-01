Vaccino Covid, da domani anche per la Valbormida: ma solo per il personale sanitario

Cairo Montenotte. Questa mattina all’ospedale San Giuseppe il sopralluogo dei tecnici dell’Asl che hanno dato l’ok: domani partirà la campagna vaccinazione anche in Valbormida, circa 80 le dosi che arriveranno nel presidio cairese. Ma saranno riservate esclusivamente al personale sanitario che ha dato l’adesione.

Una lunga attesa per i dipendenti del San Giuseppe che, dall’arrivo delle prime dosi a Savona, il 30 dicembre, solo domani (martedì 19 gennaio) dalle 10 alle 16 potranno ricevere il vaccino anticovid. Diverso, invece, il discorso per i medici di famiglia della Valbormida che ad inizio 2021 sono stati vaccinati all’ospedale San Paolo di Savona. Tra questi anche il direttore di Cairo Salute Amatore Morando, che si era dichiarato soddisfatto per “l’ottima risposta da parte della medicina del territorio”.

