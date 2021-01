Albenga, la Uildm cerca giovani per il servizio civile universale 2021

Albenga. C’è tempo fino al prossimo 15 febbraio per presentare la propria richiesta di adesione al bando per il servizio civile universale 2021: alcuni posti sono messi a disposizione anche dalla Uildm di Albenga.

La sezione cittadina dell’Unione italiana per la Lotta alla Distrofia Muscolare sta conducendo una particolare promozione del bando divulgando informazioni dettagliate su cosa prevede e in quali attività consiste. In particolare, la Uildm di Albenga ha la possibilità di inserire nella sua organizzazione quattro giovani, di età compresa tra 18 e 28 anni.

