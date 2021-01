Conte per ora va avanti, il governo incassa la fiducia in Senato ma senza maggioranza assoluta

Roma. Il governo ottiene la fiducia in Senato. Dopo la maggioranza assoluta incassata alla Camera, con 321 voti (il plenum dell’assemblea è di 630),la prova del Senato era da subito apparsa molto più complicata: i numeri a sostegno del governo assolutamente risicati. Il risultato finale – 156 dopo la “Var” sui voti dell’ex M5s Ciampolillo e del Psi-Iv Nencini, a fronte di 140 no e 16 astenuti – non è però soddisfacente per il premier Giuseppe Conte che ha lasciato palazzo Madama prima della conta finale e che, nelle prossime ore, dovrà decidere il da farsi. Sia Matteo Salvini sia Giorgia Meloni hanno già chiamato in causa il Quirinale.

Italia Viva si è astenuta nel voto finale, come da annuncio, ma sia il leader del partito Matteo Renzi sia la ex ministra Bellanova non ci sono andati piano nel loro discorso al presidente del consiglio: “Volete andare avanti con una maggioranza raccogliticcia davanti al più grande piano per il paese? Mi auguro che nelle prossime settimane lei metta al centro le idee e non lo scambio di poltrone, perché il paese non si merita un mercato indecoroso – e ancora – lei ha avuto paura di salire al Colle, ha scelto un arrocco che spero sia utile per lei ma credo sia dannoso per le istituzioni”.

