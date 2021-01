Continua a bruciare il fienile di Propata: nella notte salvati gli animali della stalla adiacente

Genova. Una notte caldissima, quella di Propata, dove senza sosta gli uomini dei Vigili del fuoco e dei volontari anti incendio si sono alternati per domare e ridurre l’incendio scaturito all’interno di un grande fienile ricavato all’interno di un capannone agricolo.

Il rogo, scaturito per cause ancora da accertare, ha letteralmente scatenato un inferno di fuoco, bruciando una dopo l’altra le grandi balle di fieno accantonate per l’inverno: l’intervento dei pompieri è stato reso maggiormente difficile a causa della difficoltà a raggiungere la zona e alle rigide condizioni climatiche.

