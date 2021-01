Covid, cala l’Rt (0,99). Toti: “Tra due settimane potremmo essere in zona gialla”

Liguria. “Siamo ottimisti che le prossime due settimane in zona arancione, con le relative restrizioni, ci potranno portare di nuovo in fascia di rischio gialla”. A dichiararlo è il presidente Giovanni Toti che sottolinea: “I dati confermano un trend sostanzialmente stabile o in lieve discesa dell’epidemia in Liguria”.

Ieri, infatti, l’indice Rt era stimato a quota 0,99. “Siamo calati significativamente dall’1,18 con cui siamo stati assegnati alla fascia arancione – spiega -. L’incidenza dei virus è di 1,70 casi su 10mila cittadini, la settimana scorsa era di 1,84, quella ancora precedente di 2,23. Nei periodi più pesanti è arrivata fino a 6,40: siamo discesi e tendiamo al ribasso”.

