Covid e terza ondata, piano regionale con assunzioni e potenziamento ospedali

Liguria. Il consigliere regionale Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa Presidente) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se la Regione è pronta ad affrontare la terza ondata di Covid-19, quali misure saranno adoperate per superare le criticità delle Asl e quando saranno espletati i concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di medici specializzati, infermieri e operatori sociosanitari.

Sansa ha ricordato che il presidente dell’Ordine dei Medici della Liguria, ha rilevato il pericolo di una terza ondata di Covid a gennaio, peggiore delle precedenti.

