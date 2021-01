Crisi di governo, dopo la fiducia della Camera Conte sfida il Senato: il giorno della verità

Roma. Dopo la fiducia incassata alla Camera dei Deputati con 321 voti favorevoli, 6 voti oltre quindi alla quota della maggioranza assoluta dei votanti, il premier Giuseppe Conte oggi va alla sfida del Senato, dove di fatto si gioca il futuro di questo governo. E lo si gioca con un faccia a faccia tra i protagonisti di questa crisi.

Se alla Camera però i conti erano più semplici, a palazzo Madama le cose sono decisamente più complicate per il premier: deve raggiungere quota 161, cosa che senza i senatori renziani sembra essere ancora un miraggio: certo, basta un voto in più rispetto alle opposizioni, che si sono dette contrarie al rinnovo della fiducia a Conte, ma la sola sopravvivenza numerica dell’esecutivo non risolverà la crisi politica innescata dallo “scisma renziano”.

... » Leggi tutto