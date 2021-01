Formazione e lavoro, a Savona sbarca una nuova università on line

Savona. “Criminologia e influencer come specializzazione del marketing, le nuove professioni hanno le inscrizioni universitarie in corso Italia” così Lara Cremonini presenta i nuovi corsi di laurea triennale dell’Università E- Campus di Savona che arricchisce la propria offerta formativa.

In ambito giurisprudenziale con il corso di criminologia a carattere multidisciplinare approfondendo tematiche giuridiche e psicologico-sociali e offrendo agli studenti la possibilità di confrontarsi con la casistica giuridica attraverso studi e analisi delle prassi nei vari settori nonché la partecipazione a seminari tenuti da esperti; il laureato in criminologia avrà così diverse opportunità occupazionali tra cui la professione di perito criminologo e la possibilità di lavorare per organizzazioni internazionali collegate al Cybercrime.

