Gli insegnanti di sostegno genovesi chiedono un incontro al rettore: “Siamo idonei ma non possiamo lavorare”

Genova. Da una parte c’è il numero di studenti disabili in continua crescita in Italia: solo negli ultimi due anni il loro numero è aumentato del 6%. Dall’altro c’è il fatto che gli insegnanti di sostegno attualmente operativi sono poco più della metà di quelli che servirebbero, e di questi ben il 37% non possiede una formazione specifica.

Nel mezzo, incastrati in una sorta di imbuto, ci sono migliaia di docenti che avrebbero le carte in regola per riuscire a entrare in servizio dal prossimo anno scolastico, ma non possono farlo. Per questo da un mese a livello nazionale è nato un coordinamento che si chiama non a caso #emergenzasostegno. Raccoglie migliaia di docenti che hanno superato il concorso per per il corso di specializzazione per il sostegno didattico degli alunni con disabilità ma non possono partecipare al corso ordinario per i pochi posti messi a bando dalle varie università italiane. Circa 12 mila insegnanti a livello nazionale.

