Imperia, bimbo caduto da balcone. Sopralluogo del pm nell’appartamento della famiglia tunisina

Imperia. Un sopralluogo è stato compiuto stamane dal pubblico ministero Lorenzo Fornace all’interno dell’abitazione di via Argine Destro, a Imperia, dove domenica scorsa un bimbo di due anni, figlio di una coppia tunisina, è precitato dal terrazzo, cadendo dal secondo piano, per circa 7 metri, e procurandosi gravi lesioni. Un dramma evitato per un soffio, quello di due giorni fa, che richiama tristemente alla memoria la tragedia occorsa alla famiglia nel 2017, quando un altro figlio, di due anni e mezzo, cadde e morì dal balcone di un appartamento in via Parini, nel cuore di Oneglia.

