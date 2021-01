Niente integrazione salariale per i lavoratori ex Ilva, ma il M5S assicura: “Sarà nel decreto Ristori”

Genova. L’integrazione salariale per i lavoratori ex Ilva non assunti da ArcelorMittal ma rimasti della ‘bolla’ dell’azienda in amministrazione straordinaria sarà nel decreto ristori.

Lo assicurano i rappresentanti del M5S in un nota: “Come già hanno specificato da autorevoli esponenti di Governo del M5S – dice la deputata Elena Botto in un comunicato firmato anche del consigliere comunale grillino Fabio Ceraudo – recupereremo l’integrazione economica per la cassa integrazione straordinaria per i 1800 dipendenti ex-Ilva nel prossimo decreto Ristori. Sto già lavorando insieme ai miei colleghi per un apposito emendamento per ovviare al problema tecnico che non ha consentito che l’integrazione in questione entrasse nel Milleproroghe. C’è la massima volontà di dare a questi lavoratori tutti i sostegni necessari”.

