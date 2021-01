Torneo preolimpico: il Setterosa si sbarazza agevolmente della Francia

Trieste. Debutto con vittoria per il Setterosa nel gruppo A del torneo di qualificazione olimpica in svolgimento al Centro di Federale di Trieste. L’Italia supera 19-6 la Francia, trascinata dalla cinquina di Palmieri, dalla tripletta di Aiello e da una difesa che concede appena due azioni in superiorità numerica alle transalpine. La nazionale di Paolo Zizza si presenta nel migliore dei modi alla sfida di mercoledì, sempre alle 18, contro l’Olanda che potrebbe decidere il primato nel girone.

L’ultimo precedente tra Italia e Olanda risale a poco più di un anno fa (15 gennaio 2020): nel gruppo preliminare degli europei di Budapest vinsero le orange per 10-4; l’ultima vittoria (7-4) delle azzurre, invece, è del 20 dicembre 2019 a Princeton, nel New Jersey, nella Holiday Cup. L’Italia è imposta anche ai mondiali di Gwangju, il 24 luglio 2019, per 10-5 nella semifinale per il quinto posto.

