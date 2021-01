Violenza sessuale, scarcerato il dottor Giugliano: ridotta la pena in Appello

Savona. E’ stato scarcerato Michele Giugliano, medico neurologo, attualmente in pensione ed ex dirigente medico dell’ospedale San Paolo, condannato in primo grado nel maggio 2019, con rito abbreviato, a 6 anni di carcere con la pesante accusa di violenza sessuale.

La sentenza di Appello, infatti, ha ridotto la pena, considerando le motivazioni presentate dal legale, l’avvocato Alessandro Aschero, del foro di Genova, che aveva chiesto l’applicazione del terzo comma del 609 bis, dunque un riconoscimento delle “lievi entità del fatto”, considerando che il codice penale ha ormai unificato gli atti di libidine con la violenza sessuale vera e propria.

