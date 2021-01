Aiuti alle piscine liguri, Rossetti (Pd): “Subito un tavolo con gestori e istituzioni”

ossetti: “Aiuti ai gestori delle piscine liiguri, nessuna istituzione si tiri indietro, i Comuni proprietari, la Regione e il Governo con propri e diversi ristori. La Crociera di Sampierdarena non deve chiudere come nessun altro impianto della regione”

Genova. “C’è molta confusione in quello che leggo sulla necessità di aiutare le società che gestiscono gli impianti nuotatori. Facciamo chiarezza e superiamo la sindrome infantile e un po’ spudorata degli assessori Benveduti e Ferro che si appellano sempre al Governo per nascondere ciò che non sono in grado di fare e che pensano di cavarsela con un aiutino medio di 3.000 euro per ogni impianto”.Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Pippo Rossetti.

