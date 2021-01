Arrampicate sperimentali in area protetta tra Imperia e Savona, il Tar Liguria boccia la delibera regionale

Genova. Con sentenza n. 52 del 19 gennaio 2021, il Tribunale Amministrativo della Liguria ha accolto il ricorso presentato dalle associazioni Lipu e WWF Italia, difese dall’avvocato Valentina Stefutti, annullando la deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 24/04/2020 che autorizzava, in via sperimentale, l’arrampicata in alcune pareti rocciose nell’area di Castell’Ermo-Peso Grande che si trova tra le province di Imperia e Savona e rientra nella rete di aree protette Natura 2000.

