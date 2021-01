Cantieri autostrade, nuova ondata di chiusure tra A7 e A12: da lunedì traffico a rischio

Genova. Nuova ondata ‘strong’ di cantieri per le autostrade genovesi, con lavori previsti sugli snodi principali, tra cui gli svincoli tra A7 e A12, dove torneranno le chiusure degli svincoli tra le due autostrade.

L’annuncio arriva con anticipo di sei giorni da parte di Autostrade per l’Italia, che punta a “concentrare entro marzo” le attività più complesse: da martedì 26 partiranno i nuovi cantieri di manutenzione straordinaria e ammodernamento per le gallerie compresi negli svincoli tra la A12 e l’A7, vale a dire la Rivarolo 2 e la Rivarolo 3, già interessate lo scorso anno da interventi urgenti. I lavori nelle due gallerie, posizionate sullo snodo di collegamento tra le due autostrade, verranno eseguiti tramite cantierizzazioni permanenti, a partire dal prossimo 26 gennaio. Per consentire gli interventi, verranno chiusi per la Rivarolo 2 l’allacciamento A12 Ovest/A7 Sud e per la Rivarolo 3 l’allacciamento A7 Sud/A12 Est.

