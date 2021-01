Conte per ora resiste: il Governo incassa la fiducia in Senato, ma senza maggioranza assoluta

Roma. Il governo ottiene la fiducia in Senato. Dopo la maggioranza assoluta incassata alla Camera, con 321 voti (il plenum dell’assemblea è di 630), la prova del Senato era da subito apparsa molto più complicata: i numeri a sostegno del governo assolutamente risicati.

Il risultato finale – 156 dopo la “Var” sui voti dell’ex M5s Ciampolillo e del Psi-Iv Nencini, a fronte di 140 no e 16 astenuti – non è però soddisfacente per il premier Giuseppe Conte che ha lasciato palazzo Madama prima della conta finale e che, nelle prossime ore, dovrà decidere il da farsi. L’opzione più probabile è che prosegua con l’esperienza del Conte Bis andando a cercare, di volta in volta, la maggioranza in parlamento.

... » Leggi tutto