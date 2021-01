Francesco ed Egidio Aragno ai nastri di partenza del terzo round di The Ice Challenge

Savona. Accolto con vero piacere l’evento relativo alla nascita di Mia, primogenita di Laura Bottini, presidente e “naviga” del sodalizio genovese, e di Michele Guastavino, pilota “top” dello stesso team, la scuderia New Racing for Genova inizia la stagione 2021.

Lo farà sabato 23 e domenica 24 gennaio a Pragelato dove, sull’apposita pista, andrà in onda il terzo round di The Ice Challenge, il Campionato Italiano di Velocità su Ghiaccio. A questa prima esperienza in tale specialità la squadra diretta da Raffaele Caliro vi prenderà parte con una Renault Clio in configurazione 3RC su cui si alterneranno alla guida i gemelli savonesi Francesco ed Egidio Aragno.

