Lunedì riaprono le scuole superiori, a Genova 12 linee di scuolabus riservati agli studenti

Genova. Lunedì riaprono le scuole superiori e finalmente entrerà in funzione il piano di potenziamento del trasporto scolastico che era stato messo a punto dalla Prefettura di Genova prima delle vacanze natalizie ma mai sperimentato perché il rientro in classe è stato

A Genova saranno in servizio 32 autobus turistici messi a disposizione da due aziende, GenovaRent e Della Penna, che percorreranno 12 linee dedicate agli studenti sui percorsi più frequentati. Due le fasce orarie: la prima, dalle 7 alle 10, per l’entrata a scuola, e la seconda più ampia, dalle 12 alle 16.30, per l’uscita. “Avranno la scritta scuolabus e saranno totalmente separati dalle altre linee di trasporto pubblico”, ha assicurato il sindaco Bucci. Per salire sarà sufficiente un titolo di viaggio Amt e al momento non dovrebbero esserci altre misure per impedire l’accesso ad altri utenti.

