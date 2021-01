Meteo Liguria: due giorni di nuvole e pioggia, quota neve a 1400 metri

Liguria. Una estesa circolazione depressionaria atlantica trascina la Liguria nuovamente in una fase piovosa con tempo a tratti perturbato. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 20 gennaio 2021

Cielo e Fenomeni: al mattino molto nuvoloso o coperto a levante con possibilità di piovaschi o rovesci più probabili e prolungati tra l’est genovese, Golfo Paradiso ed il Tigullio; quota neve oltre i 1400 m in diminuzione nel corso della giornata; variabile a ponente; durante il pomeriggio intensificazione della nuvolosità anche tra imperiese e savonese con qualche piovasco. Invariato sul centro-levante, ma questa volta ritroveremo le precipitazioni più continue e più diffuse sul genovesato.

Venti: inizialmente da ostro/libeccio al largo e a levante moderato/teso ; tramontana moderata tra Capo Mele e voltrese; al pomeriggio avanzata dello scirocco lungo la Riviera di Levante, sempre moderato o teso; situazione invariata altrove.

Mari: tra mosso e molto mosso da sud-ovest, moto ondoso in lieve calo nel corso del pomeriggio.

Temperature: minime in deciso aumento, specie sul settore orientale; massime stazionarie o in lieve diminuzione su Riviera dei Fiori.

Costa: min +8/10°C, max +11/13°C

Interno: min +1/+5°C, max +5/8°C

