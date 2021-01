Genova. Mentre la petizione per chiedere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella verità e giustizia per Martina Rossi è arrivata a 80 mila firme, domani sarà una giornata cruciale per il processo.

Davanti alla Corte di Cassazione infatti si terrà l’udienza decisiva sulla vicenda della tragica morte di Martina, precipitata dal balcone di un hotel a Palma di Majorca il 3 agosto 2011.

... » Leggi tutto