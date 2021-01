Nuovo presidente Usa, Coldiretti Liguria: «Avviare dialogo costruttivo e agevolare commerci delle eccellenze territoriali»

Genova. «Con il nuovo presidente Biden, sembrano esserci le condizioni per fermare la guerra dei dazi che ha già colpito le esportazioni agroalimentari Made in Italy, per un valore di circa mezzo miliardo di euro su prodotti come Grana Padano e altri formaggi, salumi, crostacei, molluschi, agrumi, succhi e liquori, risparmiando, per il momento produzioni che avrebbero condizionato anche l’export ligure, come vino e olio».

... » Leggi tutto