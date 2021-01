Genova. L’Unione Europea ha stanziato i fondi per il finanziamento della proroga del Psr 2014-2020 per il biennio 2021-2022. Attingono a due fonti finanziarie diverse: il Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), che per l’Italia vale 3 miliardi, e la quota del Recovery Fund destinata allo sviluppo rurale, circa 910 milioni per l’Italia.

