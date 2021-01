Sanremese-Vado finisce 1-0, i biancoazzurri tornano a vincere al Comunale

Sanremo. Esordio casalingo per mister Andreoletti dopo il pareggio di Imperia. Il tecnico bergamasco conferma l’undici del Ciccione. Panchina per Ponzio che rientra dalla squalifica. Assenti Fenati, espulso contro i nerazzurri, e gli infortunati Gennaro e Pellicanò. Nel Vado, penultimo in classifica e seconda peggior difesa del girone dopo il Fossano, in panchina al posto di Tarabotto c’è il suo vice Francomacaro. Prima volta da ex per l’ex capitano biancoazzurro Max Taddei. Due ex rossoblù nelle fila della Sanremese, Castaldo e Gagliardi.

