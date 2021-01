Semafori intelligenti T-Red, strage di multe a Genova: quasi 40mila in quattro mesi

Genova. Dal tabacchino di corso Martinetti, sulle prime alture di Sampierdarena, è una processione di clienti che vengono a pagare multe. “Arrivano in continuazione – racconta il titolare Stefano Bitonto -. Addirittura un signore ne aveva ricevute 38 per un importo complessivo di oltre 1.800 euro. In un momento così drammatico per l’economia ci sembra ingiusto”. Il colpevole è il semaforo all’incrocio tra via Cantore e via San Bartolomeo del Fossato, uno dei 33 impianti intelligenti della città dotati di una telecamera che sanziona automaticamente chi passa col rosso e chi non rispetta la canalizzazione delle corsie.

I numeri forniti dalla polizia locale raccontano di una vera “strage”, come si usa dire in questi casi: da settembre a dicembre sono state elevate in tutto 39.906 multe che corrispondono a un totale di 112.656 punti saltati dalle patenti di semplici automobilisti, motociclisti, ma anche tassisti e autisti di Amiu e Amt che guidano per lavoro. Quasi 40mila verbali, mediamente 10mila al mese, di cui 25.234 (il 63,2%) per la violazione della segnaletica che regola le svolte (l’infrazione più frequente) e appena 8.211 per aver “bruciato” il rosso agli incroci.

