Vado FC, verso un tracollo annunciato?

Vado Ligure. Due vittorie, l’ultima ormai risalente a fine novembre. Tre pareggi e dieci sconfitte. Otto k.o. negli ultimi dieci incontri; solo un successo fuori casa, al netto di sette battute d’arresto.

Nove punti in classifica, penultimo posto, uno in più del Città di Varese (ndr, i lombardi devono recuperare due gare), oggi peraltro vincente in trasferta a Borgosesia (1-3). I numeri del Vado nella stagione corrente di Serie D, ormai prossima al giro di boa, sono impietosi.

