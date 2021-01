Angelo e Mattia: due savonesi al Rallye di Montecarlo

Savona. Pastorino è il cognome che li accomuna (oltre alla passione per i motori ed al ruolo di navigatori), ma non sono parenti: Mattia, 43 anni e Angelo, 63 prenderanno il via al Rallye di Montecarlo, in programma da oggi a domenica e valido come prima prova del Campionato del Mondo.

Ambedue navigatori ben “navigati”: Mattia dal 1999 ha letto le note in 110 gare e Angelo (che festeggia quest’anno il quarantesimo anno di licenza, staccata nel lontano 1981) con oltre 300 rally è sicuramente il navigatore savonese in attività con il record di partecipazioni.

