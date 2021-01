Contest Regione Natale di luci 2020, Toti: “Social fondamentali per la promozione del territorio”

Liguria. Sono stati oltre 219mila i voti e più di un milione le visualizzazioni per i 32 comuni liguri partecipanti al contest Facebook Natale di luci 2020, la competizione on line dedicata alle illuminazioni che ha accompagnato i liguri durante le festività natalizie, facendo conoscere non solo i borghi e le località della nostra regione, ma anche le bellezze delle illuminazioni allestite, tra costa, città ed entroterra.

La vincitrice è stata Genova, che ha battuto sul filo di lana Chiavari in una combattutissima finale, con 5400 voti a 5100. Al terzo posto si è classificata Sarzana. Menzione speciale per Santo Stefano d’Aveto, perla dell’entroterra levantino e località sciistica, che ha ottenuto il maggior numero di voti in rapporto alla popolazione: 1300 reazioni su 1065 abitanti.

... » Leggi tutto