Coronavirus, la prossima settimana in Liguria i primi medici per somministrare i vaccini

Genova. Dalla prossima settimana arriverà in Liguria la “prima pattuglia” di medici e infermieri che hanno partecipato al bando per la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Lo ha annunciato il presidente Giovanni Toti confermando quanto ha detto il commissario all’emergenza Domenico Arcuri.

Si tratterà di poche persone, per il momento. “La prossima settimana saranno nell’ordine di una decina – ha spiegato Toti – ma la prima partecipazione massiccia sarà nella seconda settimana di febbraio. Come è noto lavoreranno alla somministrazione nella fase cold, cioè AstraZeneca, e non nella fase freeze, cioè Pfizer e Moderna”.

