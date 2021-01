Covid, le nuove Faq del Governo: via libera alle seconde case ma non per tutti

Liguria. Si può andare nelle seconde case (anche fuori regione, a prescindere dai colori) ma solo se si risulta proprietari o affittuari dell’immobile a far data dal 14 gennaio, data di entrata in vigore dell’ultimo decreto legge. È quanto prevedono le Faq pubblicate ieri dal Governo. Dopo quasi una settimana di dubbi è arrivato finalmente il chiarimento definitivo.

Dunque via libera a chi volesse raggiungere una seconda casa in Liguria da altre regioni, ma anche ai liguri che attendevano di poter raggiungere le località di montagna nonostante gli impianti sciistici restino al momento chiusi fino al 15 febbraio. Attenzione, però: sarà consentito spostarsi solo al nucleo familiare. Non si potranno invitare amici o altri parenti non conviventi, insomma.

... » Leggi tutto